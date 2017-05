Autoridades entregan parte positivo tras concluir jornada de protesta de taxistas en Cartagena

Paro de taxistas de Cartagena.

Una jornada relativamente tranquila, se vivió en Cartagena por cuenta del paro de taxistas, quienes se movilizaron por diferentes corredores viales de la ciudad, para rechazar el transporte ilegal y pirata, al tiempo que exigir mejores condiciones labores.

Los manifestantes aseguraron que la problemática de la ilegalidad, representada en plataformas como Uber, ha ocasionado que se doblen en los turnos; no sólo para cumplir con el cupo que le exigen los propietarios de los taxis, sino para poder llevar el diario a sus hogares.

“Por cuenta de esta situación me estoy ganando alrededor de 25 mil pesos diarios, trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche”, expresó un taxista.

“Estas plataformas tecnológicas nos afecta. Afuera todas estas plataformas, afuera de Colombia y Cartagena”, manifestó Félix Barrios, presidente del Sindicato de Taxistas de Cartagena.

En el otro lado de la protesta se encuentran los ciudadanos quienes padecieron por cuenta de la manifestación. “Me tocó bajarme del bus y coger una moto para poder llegar a mi lugar de trabajo” El 50 por ciento del tiempo que me tomó normalmente para llegar a mi trabajo, es una hora, esta vez me demoré media hora más”, señalaron algunos usuarios del sistema de transporte de la ciudad.

La mancha amarilla también ocasionó traumatismos en la prestación del servicio de Transcaribe, donde no sólo se presentaron bloqueos en vías, sino que el sistema debió doblar su capacidad para atender la demanda de usuarios.

Transcaribe alargó por 60 minutos el funcionamiento y dispuso de un mayor número de buses para las horas pico, con el fin de evacuar a los pasajeros que se acumularon en las estaciones, especialmente, en las estaciones del Centro.

“Estamos normalizando totalmente el servicio en el sistema, el cual tuvo retrasos debido a los diferentes bloqueos que hubo en toda la ciudad debido a la marcha. Quiero dar las gracias y felicitar a los usuarios, a quienes se les informó sobre el motivo de los retrasos, y guardaron calma y tuvieron pacientes hasta que poco a poco se fue reanudando el sistema”, indicó Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe.

Finalmente, el Secretario del Interior de Cartagena, Fernando Niño, informó que en términos generales la jornada de protesta de los taxistas se desarrolló bajo total normalidad, no se presentaron incidentes ni hechos que representaran alteración del orden público.

“Intentaron bloquear vías, pero de inmediato fueron requeridos por las autoridades y comenzaron a circular y despejar las vías. No tenemos personas lesionadas, no se presentaron enfrentamientos entre los manifestantes y la Fuerza Pública. Estuvimos atentos a cualquier situación y no hubo necesidad de entrar a situaciones de choque o de uso de la fuerza para hacer un seguimiento a la actividad”, puntualizó.