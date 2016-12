Autoridades establecen dispositivo de seguridad para la celebración del 31 de diciembre en Cartagena

Comenzó el conteo regresivo para las Festividades de Fin de Año en Cartagena, Colombia y el mundo en General. Sin embargo, en lo que respecta a la capital de Bolívar, las autoridades manifestaron que antes, durante y después de la celebración, se estableció un dispositivo de seguridad con el cual se busca brindar tranquilidad y pleno disfrute de los ciudadanos de cada una de las actividades programadas para despedir el 2016 y dar la bienvenida al 2017.

Según el general Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, habrá un aumento en la vigilancia y presencia de personal de la Institución en los diferentes puntos de la ciudad, como centros comerciales y eventos sociales que por estas fechas se llevan a cabo en la ciudad.

Vale la pena recordar que para las celebraciones de diciembre, la Policía Nacional adicionó 300 uniformados más al cuerpo de seguridad que cuenta Cartagena, que está compuesto por más de 2.000 agentes.

“La policía ha dispuesto de personal policial para la atención al ciudadano y a la vez para dar recomendaciones de seguridad puntuales, como por ejemplo, al comprar licor tener en cuenta que las fiestas no se vean empañadas por un trago adulterado, comprarlos el lugares de confianza, verificar que los envases no contengan partículas extrañas en su interior, constatar que los sellos de seguridad, estampillas y etiquetas no estén deterioradas; recuerde que si va a tomar, evite conducir sus vehículos o motocicletas”, expresó el comandante de la Mecar, en referencia a las recomendaciones que desde la Policía se emiten a la ciudadanía para que estas celebraciones se desarrollen en la mayor tranquilidad posible.

Manifestó el general Rodríguez, que también se harán controles especiales en materia de comercialización de pólvora, donde solicitó a la ciudadanía no comprarla, no almacenarla, no mezclarla con licor y lo más importante, que no esté al alcance de los menores de edad. Como también, invitó a los cartageneros estar atentos y verificar si alguien los sigue, en caso tal de que se encuentren fuera de sus hogares, al igual que no descuidar pertenecías y evitar en lo posible la utilización de dinero en efectivo.