Autoridades investigan si cuerpo encontrado pertenece a líder wayuu de Uribia

Juana Epiayu Almazo ( desaparecida)

La policía nacional de La Guajira investiga para esclarecer e identificar el cuerpo de una mujer que fue encontrado en alto grado de descomposición en zona rural de Manaure, miembros de la comunidad del Pájaro avisaron del hallazgo, realizando el procedimiento judicial.

Inmediatamente se conoció la información familiares de la líder wayuu Juana Epieyu Almazo desaparecida desde el domingo 24 de septiembre, se trasladaron hasta el lugar para identificar el cuerpo sin embargo este se encontraba completamente irreconocible, según el secretario de gobierno de Uribia Rubén Almazo sobrino de la mujer desaparecida indicó “ la lider habría salido de si ranchería camino verde donde residía hacia Uribia en un vehículo que desconocen su procedencia, pero nunca llego a la población. hasta donde se encontraba el cuerpo se traslado una tía hermana de la desaparecida que aseguró que la mano y la dentadura eran de mi tía Juana, tenemos el 90% de seguridad que es ella”.

El secretario de gobierno de Uribia lamentó lo sucedido y no entienden que pudo suceder ya que al parecer el cuerpo hallado estaba desmembrado y al parecer le rosearon ácido para que no pudiera ser identificado hasta el momento no se conoce ningún problema ni antecedente que le causara esta muerte tan trágica lo que tiene consternado a la población uribiera.

Por su parte el comandante encargado de la policía el coronel Oscar Lozano aseguró que se debe esperar el dictamen de medicina legal quien podrá identificar el cuerpo por lo que se espera que los resultados se puedan conocer a final de semana o comienzo de la otra.