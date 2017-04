Autoridades investigan muerte del ex alcalde de Fómeque, Amaury Escobar

Sitio web del municipio de Fómeque

En las últimas horas murió el ex alcalde de Fómeque Amaury Escobar, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, así lo confirmó el actual mandatario local de esa población, Jorge Torres a RCN Radio.

Según las versiones oficiales parciales, el cuerpo de Amaury Escobar fue hallado en su casa con un impacto por arma de fuego, en ese sentido, las autoridades investigan sí se trató de un homicidio o de un posible suicidio.

El alcalde Jorge Torres señaló que hace 15 días fue la última vez que habló con Escobar, y no le notó nada extraño en su actitud o manera de actuar.

“La última vez que hablé él fue cuando se dio la visita del Ministro de Medio Ambiente Luis Murillo al municipio, y cruzamos unas palabras, pero yo no noté nada extraño en ese momento, luego de eso no volvimos a hablar hasta que me enteré de esta lamentable noticia”, señaló el funcionario.

Amaury Escobar fue alcalde de Fómeque en el periodo 2012-2015, y además contribuyó con la creación de la escuela de música del municipio, la cual es considerada una de las más importantes del país.