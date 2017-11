Autoridades investigan muerte de lideresa en Tumaco

Con preocupación las autoridades de Policía en el puerto nariñense de Tumaco investiga las razones del fallecimiento de la señora Luz Yenni Montaño Arboleda, quien fue asesinada en confusos hechos presentados durante el fin de semana.

La investigación intenta establecer si la relación con el liderazgo comunitario fue el causante de la muerte de la mujer o si, como se esta manejando como versión, la mujer fue asesinada en medio de un atraco. “efectivamente se presenta una situación de sicariato contra una señora que le impactan en su rostro y a la altura su hombro, tres impactos, la señora Yenni Montaño, de 48 años, en el sector de Viento Libre comuna 4”, explicó el Teniente Coronel Rolfi Jiménez, subcomandante operativo de la policía en Tumaco

El Coronel explico además que se investiga la razón del asesinato pues para el oficial no era posible confirmar que la señora Montaño fuese una líder reconocida en el sector. “En el momento no puedo asegurar eso, estamos recogiendo información al respecto, en lo que se tiene hasta ahora no se puede decir que pertenecería a una asociación o que sea algún tipo de líder en el sector, quizás mas adelante se pueda establecer esa relación con el liderazgo, pero por ahora no lo podemos asegurar”.

El Coronel Jiménez afirmo además que no se conocían amenazas contra su vida, pero destaco que uno de los siete hijos de la mujer asesinada esta pagando una condena en la ciudad de Cali y no se descarta alguna relación con el hecho violento presentado durante el fin de semana en la perla del pacifico