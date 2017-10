Autoridades investigan el posible secuestro de un comerciante en Cúcuta

En un lavadero de carros del barrio El Escobal, tres hombres que se movilizaban en motocicletas, obligan al señor Marlon Orlando Muñoz a subirse a una de las motos.

“Según las cámaras de seguridad el señor Marlon en horas del medio día salía del lavadero de vehículos en su mazda color blanco,cuando otro carro color azul de placas venezolanas lo golpeó, originando la reacción del conductor, que termina en una discusión” dijo a RCN Radio el coronel Alberto Barrera comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Posteriormente llegan tres sujetos en dos motos amigos del conductor del vehículo azul y deciden raptar al señor Marlon, de quien no se tiene ninguna información.

Hasta el momento se avanza en las investigaciones pertinentes, que permita la ubicación del comerciante del Escobal Marlon Orlando Muñoz.

Las autoridades dicen que se trata de un rapto y no un secuestro, porque no fue premeditado, situación diferente a la sucedida con el joven universitario Víctor Julio Roqueme, de quien no se tiene ninguna información desde el pasado 28 de septiembre, las autoridades presumen que grupos delincuenciales son los responsables de lo sucedido.