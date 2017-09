Autoridades investigan suicidio de Patrullera de Policia en Fonseca

Foto: redes sociales

Pasados 15 días del posible suicido de la patrullera de la Policía Angela Ospina, quien llego a tomar su turno de guardia y luego de reclamar el arma de dotación ingreso al baño y se disparó.

RCN Radio estableció contacto con la madre de la joven de 28 años quienes aseguraron no tener respuesta por lo cual no querían acceder a una entrevista, sin embargo en medio del dolor doña Dilia Villegas estableció que estan en su duelo ” no es fácil perder su única hija mujer, ella era muy activa buena en

manualidades, excelente hija era mi bebe”.

Indicó tambien que la joven no tenía una relación sentimental que ella conociera a diferencia de muchas afirmaciones de diversos medios de comunicación. Por su parte la Policía Nacional aseguro haber abierto una investigación disciplinaria y penal militar.

Frente a las investigaciones el doctor Mauricio Berrio director de CTI seccional Guajira aseguro ” se espera el dictamen de medicina legal pero las investigaciones preliminares indican que fue un suicido.”

La familia Ospina Villega lamenta la publicación a traves de las redes sociales y algunos medios de comunicación que habría escrito la patrullera con su puño y letra afirmación que hizo el padre de la joven identificando su caligrafía.

Hasta el momento la madre y el hermano residentes en Maicao en La Guajira aseguran que seguiran su duelo y no tienen ánimo de preguntar sobre las causas, lo unico que quieren revivir son los momentos de felicidad como la últimas vez q la vieron partir ese viernes en la mañana luego de desayunar y partir hacia Fonseca al sur de La Guajira.