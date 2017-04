Autoridades piden a adultos estar atentos a lo que siguen en las redes sociales los menores

Foto archivo RCN Radio Cali.

Una alerta en el Valle del Cauca, se encendió tras conocerse de la muerte de una adolescente que se habría quitado la vida, tras presuntamente verse involucrada en un juego de las redes sociales.

Se trata de ‘La ballena azul’, una práctica que habría llegado a través Facebook y Whatsapp.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, indicó que sobre este caso, las autoridades realizan las primeras indagaciones, para determinar si realmente este tiene alguna relación con el este juego.

“Se está investigando porque no se sabe todavía por qué fue que ella se suicidó, pero sin embargo existen unos indicios de que ha podido ser por el juego llamado ‘La ballena azul’ que ha afectado a niños de Caquetá, a una niña de Cúcuta y que se investiga si tiene relación con la niña de San Pedro”, explicó la mandataria seccional.

De acuerdo con la mandataria seccional, se requiere de un trabajo articulado entre instituciones educativas y padres de familia, para visibilizar lo que está ocurriendo, con lo que podrían evitar casos futuros.

“Hay que llamarle la atención a los padres de familia y docentes, para que les ilustren a los niños la problemática que existe con este juego y así de esta manera no puedan jugarlo y no tener la problemática que estamos teniendo, así que yo creo que es más de educación, de información y ustedes los medios de comunicación son los llamados a apoyarnos para darle a conocer a los padres de familia que esto está pasando y hay que prevenirlos y trabajar con los niños para que no haya ningún problema como el que se está presentando”, añadió.

Finalmente la mandataria de los vallecaucanos, enfatizó que en los colegios del departamento se emprendió hace varios meses una campaña con salud pública, que busca tener un control sobre el uso de las redes sociales en los niños. En caso de identificarse una alerta, los menores reciben asistencia inmediata por parte de psicólogos vinculados al programa a través de las secretarías de salud municipal.