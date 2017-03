Autoridades de salud mantienen controles contra la fiebre amarilla

Atendiendo el llamado del Ministerio de Salud, por ser el Caquetá uno de los departamentos más endémicos, las autoridades de salud vienen realizando los controles para evitar que se presenten casos de fiebre amarilla en la región, principalmente de personas que llegan vía fluvial o aérea de departamentos como Putumayo y Amazonas.

El secretario de Salud del departamento, Tito Méndez, manifestó que además mantienen las tareas de vacunación contra la enfermedad.

“Mantenemos todos los controles porque nosotros somos zona endémica y hemos tenido en los últimos días algunas sospechas, no ha habido nada clínico, pero si es importante que la comunidad en general que está sobre las zonas endémicas, revise su esquema de vacunación y si no cuenta con este biológico queda protección de por vida, acuda a los centros hospitalarios para la respectiva aplicación. No podemos bajar la guardia con relación al seguimiento y control epidemiológico de esta enfermedad”, explicó el funcionario.

Hasta el momento las autoridades han reportado un caso sospechoso de fiebre amarilla, de una persona que llego del interior del país.

Aerolíneas como Satena, les están exigiendo a las personas que van a viajar a departamentos como el Caquetá, estar vacunados contra la patología.