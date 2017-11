Autoridades de salud de Risaralda piden a la comunidad no consumir pescado del río Cauca

Mortandad de peces/Foto Dapard

Las Autoridades de Risaralda investigan las causas de la mortandad de peces que se registró en este fin de semana en aguas del río Cauca a su paso por el municipio de La Virginia.

Luego de que pescadores hicieran este fin de semana un llamado de alerta al Comité Regional de Emergencia, para que atendiera la masiva aparición de peces muertos en el cause del río Cauca, a su paso por el municipio de La Virginia en Risaralda, las autoridades investigan las causas de esta situación.

Según Diego Rincón, Director de Salud Pública de Risaralda, todo parece indicar que la mortandad de peces obedece a la situación de deslizamientos de tierra sobre las fuentes hídricas en el municipio de Corinto – Cauca.

Aunque no se descarta también la posibilidad de contaminación del río con algún tipo de químico, desde la Secretaría de Salud de Risaralda recomendaron no consumir pescado sacado del Cauca, ya que existe un riesgo latente para la salud humana, hasta tanto no se esclarezca que ocasinó la mortandad de los peces.