Autoridades señalaron que muerte de peces en Antioquia es por vertimiento de quimico

Mortandad de peces/Foto Dapard

Miles de peces se han hallado muertos en el río Porce en jurisdicciones de Zaragoza y Amalfi a causa de un vertimiento en ese afluente, confirmó la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) en Antioquia.

Según la directora regional de esta entidad, Dionisia Yusti, aún no se ha determinado qué componentes tendría el vertimiento que se hizo en el río, por lo que se recomienda no consumir ninguna especie pescada allí, porque podría estar contaminada y generaría intoxicaciones en las poblaciones.

“El reporte que tenemos es que fue un vertimiento pero no se expresa que tipo de vertimiento fue. Corantioquia no ha entregado los resultados, ellos fueron quienes tomaron la muestra de agua. Recomendamos que las personas no comercialicen o consuman este pescado”, señaló Dionisia.

La secretaria de Desarrollo Rural y Ambiente de Amalfi, Maricela Escobar, aseguró que río arriba en las veredas Naranjal y Los Toros hay alta actividad minera y operación de hidroeléctricas, por lo que también se investiga si hay alguna responsabilidad de estas en la mortandad de los peces.