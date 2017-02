Autoridades en Valle de Aburrá advierten necesidad de cambiar hábitos por emergencia ambiental

Cortesía Twitter Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Luego de la declaratoria de alerta naranja en los 10 municipios del Valle de Aburrá, Antioquia, las autoridades de esta parte del país manifestaron que esto es solo una parte de la estrategia para proteger sus ecosistemas y la salud de la comunidad, debido a los índices negativos de la calidad del aire.

Eugenio Prieto, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguró que es necesario tomar estar alertas como una prueba de que es necesario cambiar los hábitos en la movilidad, el desarrollo de las industrias y los procesos de urbanización o de lo contrario será permanente la amenaza ambiental.

“De no mejorar debemos aplicar algunas medidas restrictivas, pero la idea es que la comunidad tome conciencia sobre la oportunidad de cuidar el medio ambiente (…) hasta hoy no tememos la alerta roja, no estamos en una emergencia pero si en un punto donde debemos trabajar para prevenirla”, dijo Prieto.

Otro de los factores que se catalogó como determinante para la alerta naranja frente a la calidad del aire, fue el ritmo acelerado de la urbanización que se ha registrado en las inmediaciones de Medellín y el aumento del parque automotor, especialmente de los particulares.

“Son más de cuatro millones de habitantes los que actualmente tenemos en el Valle de Aburrá, la metropolización de nuestra región es desbordante y además en el tema de vehículos tenemos que hay uno por cada tres personas, lo que nos está llevando a ubicar los puntos de mayor contaminación con el fin de trabajar en políticas ambientales directas”, dijo Eugenio Prieto, director del Área Metropolitana.

Las autoridades en Medellín y sus inmediaciones anunciaron la ejecución de planes a corto, mediano y largo plazo, para hacer frente a esta problemática, la cual indicaron se agrava por cuenta de las condiciones geográficas del terreno, que sirve como un embudo para mantener el aire contaminado.