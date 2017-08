Avanza imputación de cargos contra el ex alcalde y ex funcionarios del Calvario Meta

El viernes 1 de septiembre será la segunda parte de la audiencia de imputación de cargos contra el ex alcalde Jairo Humberto Morales Tiuso y seis ex funcionarios del municipio de El Calvario Meta, investigados por la Fiscalía Décima de la Unidad de delitos contra la Administración Pública, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, peculado y contratación sin cumplimiento de requisitos legales, con la ejecución del convenio de cooperación del año 2008 para la construcción de varias viviendas que reemplazarían las resultaron afectadas por el temblor en 2008, las cuales no se edificaron en su totalidad y las que se alcanzaron a construir quedaron mal hechas según la denuncia.

Los recursos los aportó la oficina nacional de gestión del riesgo y desastres tras haberse declarado en esa época la calamidad pública en el Calvario.

La audiencia de imputación de cargos estará presidida por el Juez, Raúl Hernán Ardila Baquero, también investigado por supuestos hechos de corrupción y quien tiene pendiente una diligencia en Bogotá donde resolverán si revocan o confirman su libertad.