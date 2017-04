Avanza investigación contra sujeto señalado de secuestrar y agredir a su propia pareja en Ocaña

Juan Esteban Salazar el hombre capturado en Bucaramanga por golpear y secuestrar a su pareja Kelly Johana Villamizar, es investigado por cometer otros delitos.

Salazar es presentado en audiencia de control de garantías ante un juez de Ocaña, por su presunta responsabilidad por los delitos de secuestro simple, acceso carnal violento, aborto sin consentimiento y tentativa de homicidio.

La joven Kelly Johana de 22 años de edad dijo a RCN “yo lo conocí en diciembre, inicialmente me trataba bien, pero infortunadamente a medida que avanzaba el tiempo me maltrataba, a punto que fracturó mi nariz, me mordía, me cortó el cabello y durante varias semanas no me dejó salir, no me dejaba comunicarme con mi familia”.

Así mismo narró a RCN que fue obligada a decir, que enfrentaba problemas mentales y a internarse en un hospital psiquiátrico, con el objetivo de demostrar a la Policía que ella era la del problema.

Agregó la joven “Gracias a Dios y a la intervención de mi familia, logré salir de sus garras y denunciarlo ante las autoridades, no quería que nuestra relación terminara así, pero lamentablemente el nunca cambio” dijo la joven a RCN.