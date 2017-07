Avianca le hace un nuevo desplante a Manizales

Una delegación que debía estar en la mañana de este lunes en foro convocado por la Alcaldía, para hablar sobre las causas de la permanente cancelación de vuelos desde y hacia esta capital, se excusó de asistir por problemas de conexión aérea

La empresa Avianca le hizo este lunes en la mañana un nuevo desaire a la ciudad de Manizales, cuando sólo una hora antes, la delegación que debía asistir a un foro convocado por la Alcaldía para hablar sobre la realidad técnica y comercial de esa compañÍa aquí, se excusó de asistir supuestamente por problemas de conexión aérea con Pereira y Manizales, cuando en realidad los aeropuertos operaban normalmente.

El alcalde de Manizales, Octavio Cardona León, visiblemente contrariado, dijo que en este caso habría que aplicar la presunción de la buena fe y creer en lo que ellos manifiestan, aunque aclaró que a él le informaron que los aeropuertos de las capitales del Eje Cafetero estaban operando normalmente, “No me atrevería a decir si fue un desaire, pero si me tengo que limitar a manifestar que desconcierta que una ciudad que quiere conocer de primera mano lo que está ocurriendo con esa empresa, reciba sobre el tiempo, una información de los directivos en el sentido que que no alcanzaban a llegar. Una vez más nos quedamos con más preguntas que con alguna respuesta”, se lamentó el mandatario manizaleño.

El alcalde comentó que si ellos hubierán salido de Bogotá a las 8, estarían llegando a Pereira sobre las 8 y 40 para arribar a Manizales a eso de las 10 de la mañana, pero tenían que estar en la capital de la República en una reunión al medio día.“Eso no era lo que se necesitaba, porque saludarían y se devolverían… aquí se necesitaba un espacio amplio, generoso, pero desafortunadamente este desaire, esta desatención, lo único que produce es más incomodidad, más lamentos, más molestias, de parte de los viajeros manizaleños”.

Cardona León, recordó que en la última conversación que tuvo con los directivos de Avianca, le expresaron que Manizales lo operaban a pérdida y que de hecho el equilibrio financiero lo garantizaba la empresa. Igualmente-dijo el alcalde- le advirtieron que si en un determinado momento les tocaba considerar retirar las operaciones, también lo iban a revisar.

¿Si las cosas no funcionan bien, lo único que sigue es amenazar a la ciudad con que se van? se preguntó el alcalde y consideró que eso no es lo adecuado. “Lo prudente hubiera sido haber escuchado a las partes, porque Avianca también tiene mucho de razón; ellos no son culpables cuando hay cenizas volcánicas, ni cuando las condiciones climáticas no permiten operar”; pero los ciudadanos también están cansados por los vuelos abortados por mantenimiento técnico de los aviones.

“No puede ser; pareciera que hubiera un sólo avión”. ¿Entonces cada que el avión se vara, se acabó la comunicación con Manizales? expresó Cardona León, y señaló que esos son los temas que tuvieron que discutirse en el foro: de parte de los ciudadanos presentando sus quejas y de Avianca ofreciendo sus explicaciones.

Al sugerírsele que las autoridades enteraran a la Aerocivil de los abusos de Avianca con los usuarios del aeropuerto La Nubia, contestó que la Aerocivil está enterada de la situación y que precisamente el foro se programó por las quejas desde la Alcaldía y que por esta razón Avianca los había contactado con la promesa de poner la cara.

“La Aerocivil lo sabe; pero en parte lo que hace es cohonestar con muchos de los equívocos que se dan, porque dice que sí hay problemas climáticos, que sí hay problemas de seguridad, de techo bajo; problemas con el nevado”, puntualizó el mandatario y agregó que la Aerocivil siente que no hay lugar a abrir procesos, porque para ellos estas situaciones son normales dentro de la dinámica propia de la operación.

Explicó que los gobiernos de Manizales y de Caldas no tienen los recursos suficientes para cristalizar Aerocafé. Añadió que algunos detractores le dicen al país que el nuevo aeropuerto no se necesita, pero que los hechos demuestran todo lo contrario.

“La excusa permanente de que el aeropuerto no funciona, que no recibe sino ciertas aeronaves, que no pueden aterrizar porque ya es muy tarde, no puede seguir siendo el argumento para que no se den las operaciones en La Nubia”, afirmó el abogado Cardona León y concluyó que desafortunadamente mientras hoy muchos tratan de que el aeropuerto sea una realidad, otros se empeñan en que no se construya.

“Uno no entiende cómo hay congresistas que su único trabajo es tratar de impedir Aerocafé, cuando esto demuestra que sí se necesita”, manifestó finalmente el alcalde de Manizales.