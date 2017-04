Bajo amenazas pero sin armas, delincuentes hurtaron $18 millones de un banco

Los asaltantes no usaron armas para hurtar la alta suma de dinero en un banco de Bucaramanga. Foto: Julio Alvarado.

Solo con gritos y sin utilizar armas blancas o armas de fuego, asaltantes se llevaron 18 millones de pesos de las cajas de una sucursal del banco Bogotá ubicado en la carrera 33 entre calles 33 y 34 en Bucaramanga.

Según el reporte entregado por las autoridades, los sujetos amenazaron a los clientes de la entidad bancaria y a los cajeros para cometer el robo, así lo dio a conocer el coronel Harold Hincapié, comandante operativo de la Policía Metropolitana.

“Dos sujetos ingresan al banco que queda por el sector de la Plaza Guarín amenazando a las personas y diciéndoles que no se muevan y proceden a asaltar las cajas. Ellos no utilizaron armas de fuegos, no usaron estos elementos y se llevan $18 millones”, indicó el oficial.

Esta es la segunda vez que hurtan dinero de esta sucursal del banco, las autoridades desplegaron plan candado para atrapar a los delincuentes quienes evadieron el cerco de la Policía Nacional.