El balance general del Carnaval de Barranquilla fue positivo

Hoy regresa a la normalidad la ciudad de Barranquilla. Ayer con la muerte de Joselito, se le puso fin a las fiestas. Ayer el entierro de ‘Joselito Carnaval’ fue diferente, la reina, Stephanie Mendoza Vargas mencionó que: “ya ese hombre borrachón y mujeriego ya tiene quien lo llore”, así que decidió enterrar al difunto, bailando, gozando y riendo.

Luego de terminadas las fiestas de carnaval, el balance fue positivo ya que este año se apostó por realizar eventos gratuitos en la calle y que fueron un éxito. Sin embargo la directora de Carnaval S.A., Carla Celia mencionó que hubo lunares como el mal comportamiento en la Guacherna y la Batalla de Flores, los cuales hay que corregir en los próximos años.

“Que nos metan 300 Monocucos tanto en Guacherna, como en Batalla de Flores, que no saben lo que es Carnaval, que no les importa y que van dando un espectáculo deplorable. Esos son atentados al patrimonio, son goles que nos meten que cada vez son menores porque hemos hecho unas campañas de cultura ciudadana bien incluyentes, que nos han ayudado, y que además el barranquillero siente que el patrimonio no lo puede dañar”, mencionó Celia.

A pesar de esto se mostró contenta por haber devuelto el carnaval al pueblo.

Otro punto positivo es que según el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, cerca de 20 millones de dolares se movieron con este carnaval. La temporada generó nuevos empleos, la ocupación hotelera estuvo al 100%, y hubo consumo de los productos locales por parte de turistas. Char calificó con 10 puntos estos carnavales y felicitó a la ciudadanía, por su buen comportamiento y la masiva participación.

El Alcalde mencionó que el punto definitivo a corregir son las riñas ya que se presentaron varias de ellas durante las fiestas, sobretodo por el mal manejo del licor.