Banco de Sangre del Hospital San Vicente requiere 60 donantes diarios

En el Banco de Sangre del Hospital San Vicente Fundación, se requieren por lo menos 60 donantes de todos los tipos del líquido vital, para atender a pacientes con enfermedades oncológicas. Las reservas que hay en el Banco de Sangre son escasas y hay gran demanda de glóbulos rojos y plaquetas, debido a los altos tratamientos con quimioterapia.

El jefe de los bancos de sangre y tejidos del Hospital San Vicente Fundación, Carlos Arturo Vallejo Ríos, contó que este año se han transfundido cerca de 7 mil unidades de sangre a pacientes con enfermedades de alta complejidad. Reiteró que quienes están siendo tratados con enfermedades como cáncer, leucemia o personas que no producen los componentes sanguíneos necesarios, son quienes más requieren las transfusiones.

Vallejo Ríos, recordó los requisitos básicos que necesita un donador de sangre, entre ellos, ser mayor de 18 años, no haber tenido hepatitis después de los 12 años, no haber visitado en zonas de malaria o paludismo en los últimos 6 meses y no haberse realizado tatuajes o perforación en el último año.

Entre tanto, el Hospital San Vicente Fundación reiteró que donar sangre no engorda o debilita, al contrario representa un beneficio para la persona, toda vez que renueva sus glóbulos rojos, oxigena su cuerpo y además puede salvar hasta tres vidas por donación.