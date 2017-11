En Barranco de Loba, Bolívar, hay 10 policías para 10 mil habitantes

Meredith Padilla, personera del municipio Barranco de Loba, Bolívar, dio a conocer la inquietud de la comunidad al contar con tan solo 10 policías para 10 mil habitantes.

Manifestó que en la población se están presentando brotes de microtráfico y señaló que no se debe desconocer que en ese territorio hacen presencia bandas criminales y en zona rural el ELN despliega sus fuerzas.

“En la cabecera contamos con muy poca fuerza pública y ellos no son suficientes no siquiera para la cabecera municipal. Siete o 10 policías no abarca todo el territorio”, indicó la funcionaria.

Dijo que “hay una estación de policía y tenemos escasos policías. Ellos no alcanzan para cubrir todo el municipio. Si ellos se dirigen para algún corregimiento cercano, nosotros quedamos con tan solo dos policías que quedarían en la estación”.

Agregó que una reciente visita por parte de representantes del Ministerio de Defensa, se prometió que “se iban a incrementar patrullas móviles para los corregimientos Pueblito Mejía y San Antonio, y hasta el día de hoy no tenemos presencia de la fuerza pública”.

La personera municipal, hizo un llamado para que a las autoridades para que en la población se incremente el pie de fuerza.