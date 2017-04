Barranquilla se sumó a la marcha apoyada por el Uribismo

A las 9:45 de la mañana en la carrera 50 con calle 79, inició la marcha de distintos movimientos políticos se unieron pidiendo la revocatoria o renuncia del presidente, Juan Manuel Santos.

Con camisetas de la Selección Colombia, banderines y pancartas, cientos de barranquilleros se concertaron a partir de las 8 de la mañana de hoy. Líderes políticos y ciudadanos no simpatizantes a las ideologías del actual Gobierno, aseguraron que temen que en el país se vivan situaciones parecidas a las que viven Venezuela y Cuba.

“Aquí estamos todos luchando contra esta voz de protesta contra este Gobierno y contra todo lo que ha hecho Juan Manuel Santos con nosotros. No vamos a acabar con las familias, con la religión, no vamos a acabar con un país libre. No vamos a terminar siendo como otro Venezuela y otra Cuba”, aseguró una se las marchantes.

Juan David Lacouture, vocero y líder le la marcha aseguró que esta marcha es el resultado de un pueblo indignado.

“Esta es la sumatoria de voluntades, de colombianos que estamos indignados, dijimos No, el pueblo soberanamente tomó una decisión que fue pisoteada y desconocida por un Gobierno ilegitimo”, Agregó Lacouture.

La marcha finalizó cerca de las 12:30 del medio día, en el Parque Washington, al norte de la ciudad.