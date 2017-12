Barrio en el sur de la ciudad lleva seis días sin luz

Cansados por tener que pasar las noches soportando calor y mosquitos, los habitantes de un sector del barrio La Pradera, en el sur de Barranquilla, denunciaron que llevan seis días sin energía eléctrica.

“Electricaribe no responde a los llamados que la comunidad le hace ya que tenemos un inconveniente con el transformador que se quemó y ya va por doce días. En una oportunidad la comunidad, en vista de que no llegaba, hicieron un trabajo artesanal con personas del mismo barrio pero un trabajo artesanal no dura mucho y duró mas o menos dos días y quedamos de nuevo sin luz. En estos días han llegado y dicen que van a arreglar y no resuelven nada”, dijo, Joaquín Ospina, afectado.

Los afectados aseguraron que en ocasiones el voltaje se sube tanto que les quema los electrodomésticos, también que han perdido los alimentos que necesitan refrigeración.

Los moradores dicen que las facturas vienen muy costosas y las casas permanecen a oscuras.

“Es absurdo, tarifas muy altas. 220 mil pesos en un sector que es estrato uno, no es justificables esas facturas tan altas. Ya vamos para seis y siete días sin luz pero ya viene de 15 días presentando fallas el transformador”, agregó el afectado.

Los afectados recogieron firmas para colocar una queja ante la superintendencia de servicios contra Electricaribe.