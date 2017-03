Bebé que solo puede alimentarse por sonda, lleva 6 meses esperando a que la Eps se la autorice

Foto referencial Ingimage

A la espera de que la Eps Cafesalud responda está la progenitora de la menor. Foto: RCN Radio.

En desespero transcurren los días para Milena Aguilar, madre de una menor de 2 años de edad, quien denuncia que su hija tuvo que ser operada y le practicaron una gastrectomía, por lo que la menor debe ser alimentada a través de una sonda, la cual no ha sido renovada desde hace 6 meses por la Eps Cafesalud, porque aseguran no contar con ella.

La mujer aseguró que pese a interponer tutelas, la Eps no ha hecho la entrega de la sonda, lo que complica el estado de salud de la pequeña.

“Esto es una lucha constante, desde agosto a mi bebé no le autorizan la sonda, la que tiene ya está dañada y se le sale el alimento. Ella también necesita alimento nutricional que me suministra la Eps pero ni la sonda ni el alimento me han entregado aún cuando tengo tutelas, mi hija necesita el cambio de sonda pero ellos me han hecho ir cantidad de veces y no logran solucionarme nada. La calidad de mi hija y el estado de salud se deteriora porque sí o sí ella necesita que se le esté cambiando la misma”. Agregó la progenitora.

Desde agosto, la progenitora ha luchado para que la Eps Cafésalud le reponga la sonda que por uso se le dañó a la menor de 2 años de edad.