Beneficiario de sorteo de vivienda denuncia que Corvivienda estaría vulnerando sus derechos

Foto archivo de RCN Radio.

Hemerson Arellano, es un cartagenero que en estos momentos teme que se trunque su sueño de tener vivienda propia. Este hombre, quien resultó favorecido en el sorteo que en octubre del 2016 realizó Corvivienda, manifiesta que desde esa entidad del Distrito le están negando un derecho adquirido.

Arellano explicó que tras postularse en la convocatoria de ‘Casa Pa’ Mi Gente’ y salir beneficiado a través del sistema de balotas, no se entiende porque cuando ha presentado los documentos para aplicar al subsidio, le informan que no puede acceder a este porque, al parecer, “no es trabajador del Distrito”.

“Corvivienda me exigió una serie de requisitos, los cuales cumplí. Se los entregué para que hicieran la revisión respectiva y al cabo de un tiempo me dicen que hiciera la vuelta con cualquier banco para adjudicarme el crédito bancario. Estuve esperando la notificación de ellos y me sorprenden al decirme que no tengo derecho a mi vivienda porque no porque no soy trabajador del Distrito, siendo que yo cuando llené el formulario de inscripción, yo les expuse que era desempleado y no entiendo”, expresó.

El gerente de Corvivienda, William García Tirado, consultado por RCN Radio sobre esta situación, informó que mañana 26 de septiembre revisará el caso para conocer por qué a este beneficiario no se le ha podido otorgar el subsidio. Sin embargo, señaló que preliminarmente Arellano se encuentra en el grupo 2, que es el grupo de subsidios parciales para vivienda VIP de 48 millones de pesos. “Corvivienda da un subsidio de 28 millones y los otros 20 millones de pesos debe hacer, para el cierre financiero, el beneficiario”, dijo.

“Tengo conocimiento que fue favorecido el señor Arellano en el sorteo del 2016. Hay unos trámites que se han venido dando en todo este tipo con base en las resoluciones, que establecen que debe hacerse un cierre financiero, donde hemos encontrado que la inmensa mayoría de los beneficiados, han tenido problemas con el crédito o la consecución de los recursos para cumplir con este compromiso”, apuntó.

El caso de Arellanos sería uno de los varios que se han presentado con otros beneficiarios en el sorteo de Corvivienda. De acuerdo con el mismo afectado, otras 17 personas que conoció durante este suplicio, le manifestaron que registran inconvenientes para poder hacer realidad, a través del Distrito, su sueño de tener una vivienda propia.