Bicicletas de Transcaribe solo tienen 10 usuarios

A propósito del Día mundial de la bicicleta, de 100 bicicletas habilitadas por Transcaribe para el uso público en Cartagena solo 10 son utilizadas.

A mediados de febrero, la empresa privada donó 100 bicicletas a Transcaribe con la intención de que el sistema de la ciudad fuese más amigable con el medio ambiente y estuviese a la vanguardia al ampliar sus modalidades de transporte. Sin embargo, la acogida no ha sido la esperada, debido a que son solo 10 usuarios que utilizan este servicio.

Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe, anotó que esa falta de demanda podría deberse al detallado proceso de préstamo “tenemos un proceso que es riguroso, a corte de ayer tenemos solo 10 personas habilitadas para prestar bicicletas. Es un encargo engorroso, nosotros en Transcaribe tenemos 22 personas de planta”

agregó que el proceso no ha sido fácil debido a que hay vacío jurídico que dificultad la administración de este servicio adicional, “la ley que invita a la integración de un medio no motorizado, como la bicicleta, con el sistema masivo de transporte, no es claro con los términos de administración. Yo no puedo tomar 2.000 pesos del recaudo para despinchar una bicicleta porque los órganos de control caerían sobre mi”

Para canalizar la demanda, Ripoll Durango explicó que inició conversación con universidades para que los estudiantes sean los principales usuarios de las bicicletas.El proyecto, aún está en su fase piloto, contempla que los usuarios de Transcaribe recorran el Centro histórico y Getsemaní entre lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

De acuerdo con las conclusiones del estudio de ‘Cartagena pedalea’ (elaborado por la Embajada de los Países Bajos y Findeter) el rango de edad que más usan la bicicleta son personas entre 18 y 45 años, la mayoría son hombres y la clima no es un factor determinante para su uso.

Por otra parte, fue importante notar que el uso de la bicicleta en Cartagena no es solamente recreativo, ya que es muy predominante el uso entre semana y con fines utilitarios.

Según Encuesta de Percepción Ciudadana 2016 de Cartagena Cómo Vamos, solo el 2% de los residentes de esta ciudad usa la bicicleta como principal modo transporte.