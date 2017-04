En Bogotá murieron 171 motociclistas en el 2016

Nathalia Palacio, vocera de organizaciones de motociclistas, dijo que para el año 2016 en sólo Bogotá murieron 171 conductores de moto, por lo que se está adelantando una campaña de educación y prevención en la capital de la República.

Palacio, quien además es una de las organizadoras de la campaña para prevenir accidentes y muertes por parte de motociclistas, dijo que “al cierre del año 2016 se presentaron 8.278 accidentes de motos y en lo que va de 2017 se han presentado 1915”.

Precisamente las autoridades con las diferentes secretarías de Movilidad y organizaciones de motociclistas vienen trabajando para educar y prevenir que usuarios de la moto sigan siendo actores de muertes y accidentes de tránsito.

Con tal fin han lanzado la campaña ‘Mi familia me espera’, con la que se busca sensibilizar a los motociclistas de Bogotá y de otras ciudades del país para que se comprometan en evitar al máximo accidentes de motos.

Con ese objetivo de prevenir se desarrollan charlas de protección segura del motociclista, que desde la necesidad de accesorios, muestran cómo debe conducir la motocicleta de manera segura.

“Allí en calles y avenidas hemos podido comprobar que motociclistas no ponen una direccional, aquí no están funcionando las luces correctamente, entonces no es necesariamente todo referido a la velocidad”, explicó Palacio.

Finalmente los impulsadores de la campaña ‘Mi familia me espera’, resaltaron que la finalidad de esta iniciativa es para que los usuarios de la moto participen y poder evitar más accidentes, protegiendo también al peatón que está en la vía.