Alcalde de Ginebra criticó gestión de Peñalosa por problemática en ‘Doña Juana’

Relleno de Doña Juana / Foto Colprensa

El alcalde de Ginebra, Suiza, Rémy Pagani, llegó a Colombia a hacer veeduria como comunidad internacional sobre el proceso de paz y su implementación, sin embargo, se refirió a la situación que atraviesan los habitantes del sector del relleno de Doña Juana, criticando la gestión que su homólogo, el alcalde Peñalosa ha tenido frente a esta problemática, siendo un obstáculo para que Colombia llegue a ser un país garante de Derechos Humanos.

“Ayer fui a ver a las personas que están llevando la protestas de Doña Juana, me senté a hablar con ellos pero no vi ahí al alcalde de Bogotá hablando con estos ciudadanos que están haciendo una protesta legítima y así no es el juego democrático, respondiendo además con la violencia como ocurrió este día a personas que en realidad están muy afectadas” dijo Pagani.

El alcalde Pagani invitó a Peñalosa para compartir ideas y solucionar “los graves problemas de salubridad que no se deben solucionar con la represión por parte del Esmad, una problemática de basuras que existió hace más de 60 años en Europa y que tiene solución, es de sentarse a hablar con expertos y con la comunidad”.

Remy hizo un llamado para resaltar la cuna de la democracia que es el diálogo y las soluciones y “por supuesto que quiero ir a hacerle la invitación a Peñalosa para que se siente a hablar con las personas”, asegurando que sí hay soluciones técnicas, inclusive usar los desechos para producir riqueza, producir luz como ocurre en Ginebra que muchas viviendas son calentadas con base en los residuos.