Animales callejeros, principales víctimas de maltrato humano

Foto: RCN Radio



Los animales de calle son, en su mayoría, el ejemplo de lo violentos que son los humanos. Casos como intentos de envenenamiento, ataques con cuchillos, golpes y ahorcamientos, son atendidos a diario en el centro de urgencias para animales que deambulan por las calles de Bogotá.

Son las ocho de la mañana y empieza la jornada.

A la sala de urgencias veterinarias es ingresado Matías. El informe de la Policía ambiental señala que intentaron cortarle sus patas traseras con un cuchillo de cocina, rápidamente los médicos atienden las heridas de este perro calificado como un cruce entre Boxer y Pitbull.

“Son lesiones que comprometieron parte del hueso y parte del músculo como tal del miembro posterior izquierdo, y el músculos de las falanges del miembro posterior derecho”, señala la médica veterinaria Laura Tarazona.

En urgencias veterinarias el 70 por ciento de casos recibidos corresponde a animales víctimas de personas que los atropellan y huyen del lugar. Según el médico veterinario Elkín Molina, de la oficina de protección animal del Distrito, el otro porcentaje corresponde a acciones violentas sin explicación.

“Recibimos casos, efectivamente de animales en estado de maltrato físico, tenemos animales envenenados, animales atrapados también que necesitan este tipo de atención”, indica Molina.

Además de curar las lesiones, en la mayoría de ocasiones graves, los veterinarios se encargan de atender las heridas que no se ven.

“Padecen maltrato psicológico, son animales que llegan en proceso de completa desconfianza e inclusive agresividad pero por miedo, y aquí aparte de medicarlos lo que hacemos es empezarlos a tratar bien para que empiecen a confiar en los humanos nuevamente y a generar un proceso de adaptabilidad”, agrega Tarazona.

El abandono también es una forma de violencia, estos son casos cuyo aumento en número se ha notado recientemente.

“A propósito de la nueva entrada en vigencia del Código de Policía hemos tenido que atender situaciones de animales en estado de maltrato de todas estas razas que son potencialmente amorosas y que algunos ciudadanos han decidido abandonar”, afirma el médico veterinario Molina.

A Dorado un carro le pasó por encima y lo dejó sin una de sus patas traseras. Su recuperación mostró que lo superó fácilmente y en el nuevo hogar que encontró es lo que menos importa, como lo asegura Ruth Velandia dispuesta a hacer feliz a su nuevo gato.

“Faltándole o sobrándole paticas no importa, es un animal que necesita una familia y que alguien le dé mucho cariño porque además es un animal muy cariñoso entonces pues sin la patica me dicen que no puede saltar tan alto y eso, pero no importa”, dice la adoptante.

Las expresivas miradas de tristeza en los animales que se recuperan de sus dolencias, demuestran el tiempo que pasan esperando que alguien los adopte. A veces los procesos son largos y muy pocos muestran gestos de cariño.

“Son animales que merecen un hogar y una familia amorosa”, puntualiza Ruth Velandia.

Diariamente son atendidos alrededor de 70 llamados a la línea 123. De estos 4 son casos de urgencias veterinarias. Los demás corresponden a falsos avisos que igual son atendidos por la Policía Ambiental o los Bomberos de Bogotá.