Aseguran que fantasmas visitan el Hard Rock Café en Bogotá

Foto cortesía

En una fotografía tomada con un celular durante una de las tantas noches en las que el Hard Rock Café ofrece veladas con música de diferentes géneros a sus clientes, se ve lo que parece ser una distorsión, o un espectro, que nadie se explica cómo apareció ahí.

Andrea Sierra, gerente de mercadeo del restaurante, afirma que esa no es la primera vez que hay una manifestación de ese tipo y por esa razón incluso buscaron una segunda opinión.

“Una vez trajimos a una persona, no sé si es una vidente, no me atrevo a decir que es una bruja; la trajimos como para que le hiciera limpieza general al restaurante y ella dijo que aquí había fantasmas amigos“, cuenta Andrea, en medio de una risa nerviosa.

Diego Farfán, es el manager de piso del restaurante en Bogotá. Asegura que él también ha sido testigo de situaciones que se salen de lo normal.

“Una vez estábamos sentados en una de las mesas y salía humo inexplicable de la cocina, entonces pensando en un incendio entramos e inexplicablemente el humo desapareció sin ninguna razón; no hay puertas abiertas, no hay ventanas abiertas, el extractor apagado”, dijo Farfán.

La foto en la que aseguran se manifestó el fantasma fue tomada en una noche especial. La música, la energía, los ánimos estaban elevados, un hecho que para algunos es casi el denominador común para estas manifestaciones.

“Estoy segura que eso es lo que hace, que la música, la vibra, la energía, tanta gente reunida, conglomerada, todos los instrumentos sonando al mismo tiempo, yo creo que eso hace que se levanten fuerzas, o vibraciones que la misma música produce“, agrega la gerente de Mercadeo.

Si hay fantasmas o no, es un misterio por resolver, sin embargo la incertidumbre se mantiene entre clientes y trabajadores del reconocido lugar.

“Causa curiosidad y más que miedo causa como risa, no sé si es como un sentimiento de nervios pero no es la sensación de susto, claramente es de curiosidad“, puntualiza Andrea Sierra.

Dicen que un fantasma ronda a veces por el Hard Rock Café. Dicen que también le gusta la música y el derroche de energía, especialmente en aquellas noches misteriosas en las que se hace presente.