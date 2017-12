Campaña “velitas lejos del gas natural” busca prevenir accidentes en la época de Navidad

Foto Colprensa - Mauricio Alvarado

En Colombia durante los últimos tres años se han registrado accidentes la noche de las velitas y en general durante la época de Navidad, en la mayoría de los casos, por imprudencias relacionadas con la ubicación de las velitas encendidas en lugares próximos a medidores o instalaciones de gas natural.

Este año, la campaña preventiva “velitas lejos del gas natural” liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Gas Natural Fenosa y Andesco, busca difundir recomendaciones que son clave para promover el uso seguro del gas natural y concientizar a las personas de la importancia de no prender velitas, ni ninguna clase de fuego, cerca de los gasodomésticos, medidores o instalaciones de gas natural.

Entre las recomendaciones de seguridad está:

No prender velitas u hogueras cerca a los medidores o instalaciones de gas natural.

No colgar adornos ni objetos combustibles (papeles, telas, pinturas, alcohol, etc) en las tuberías de gas natural.

No enredar cables eléctricos o iluminaciones en las tuberías de gas natural.

Asegurarse de dejar los fogones de la estufa de gas cerrados.

Cerrar las perillas de los gasodomésticos cuando no se estén utilizando.

Verificar que las válvulas de los artefactos a gas estén bien cerradas antes de acostarse o antes de salir de viaje (ilustración de válvula abierta y válvula cerrada).

Las autoridades recuerdan que, en caso de detectar una fuga de gas, se deben cerrar todas las válvulas, abrir las ventanas y puertas, no accionar interruptores eléctricos hasta que se disipe el gas, llamar a la empresa de gas desde el teléfono de un vecino y evacuar hasta que llegue la cuadrilla de emergencias de la empresa.

Así mismo, cualquier emergencia con gas natural debe ser reportada inmediatamente a la Línea de Atención de Urgencias 164.