“El cansancio me doblegó”: conductor de Transmilenio que se detuvo por fatiga

Foto Colprensa - Mauricio Alvarado



Gabriel Espitia es el conductor que en las horas de la mañana de este viernes decidió parar su articulado en el trayecto del Portal Norte al Portal Suba, por sentirse incapaz de seguir con su labor debido al cansancio.

“Viniendo en la estación de la Shaio el cansancio me doblegó, venía ya que me dormía, pues porque he tenido una sobrecarga laboral en toda la semana. Estaba cumpliendo con 18 horas de trabajo y el cuerpo no resistió más”, dijo el conductor, que pertenece a la empresa Consorcio Express.

Gabriel Espitia habló con los usuarios y les explicó la situación, y luego llamó al operador para reportar lo sucedido. Para él, dejar de conducir era su única opción, pues no quería arriesgar la vida de los usuarios y la suya.

“No se debe ocasionar una tragedia por no hacer las cosas y callarlas”, afirmó.

Gabriel es uno de los conductores del sistema que tiene un horario de tabla partida, es decir, cumple con unas horas de trabajo en la mañana, luego tiene un descanso de siete horas, y regresa para trabajar otras cinco horas más en la tarde.

“Vivo en el sur, me toca levantarme a las tres de la mañana para poder estar a las seis en la calle 191, en el norte para iniciar mi labor. Son dos horas y media de recorrido. Luego trabajo hasta las 10:00 y tengo que volver a las 17:00 de la tarde. Me demoraría 4 horas y media en ir a mi casa y volver, entonces no se justifica”, afirmó Gabriel.

Los sindicatos denunciaron que estas jornadas laborales no son un hecho aislado, sino más bien una práctica recurrente de las empresas operadoras tanto de Transmilenio como del Sistema Integrado de Transporte SITP.

“Transmilenio y las empresas privadas le están haciendo caso omiso a nuestros reclamos, que nos recorten esos horarios porque ya los compañeros no resisten más, a eso le aducimos a que son algunos accidentes, por el microsueño”, dijo Wilson Hoyos, lider sindical de los conductores de Transmilenio y SITP.

Además dicen que las empresas incurren en varias irregularidades. “Lo reglamentario es tener tres conductores por carro, pero en la actualidad solo funcionan dos conductores por carro, entonces esa es la falencia que las empresas están cometiendo”, agregó Hoyos.

Transmilenio responde

Por su parte, Transmilenio respondió ante el hecho que el conductor fue valorado por la empresa y que su diagnóstico inicial apunta a problemas de glicemia, por lo que descartaron de que se tratara de cansancio o sobrecarga laboral.

Además, aseguran que los operadores del sistema Transmilenio buscan brindarles todas las garantías laborales a sus conductores y que la asignación de los turnos se da de acuerdo a la demanda del servicio.