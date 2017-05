Colegio Agustín Nieto recibe solo 580 refrigerios escolares para 800 niños

Foto referencial RCN Radio

Los colegios distritales de Bogotá se siguen viendo afectados por el nuevo sistema de distribución de refrigerios, como es el caso de la institución educativa Agustín Nieto, que reciben tan solo 580 refrigerios para un total de 800 niños.

“Tenemos debilidades en los refrigerios y en los desayunos y los almuerzos pues de acuerdo a nuestra matrícula nos están faltando 140 desayunos y 70 almuerzos entonces nos ha tocado hacer los que denominamos el ‘pico y placa'”, dijo Jairo Rodríguez, rector de la entidad.

El térmimo “pico y placa” consiste en que un día unos niños reciben refrigerio y alimentos y al otro día no, lo que además afecta las jornadas escolares ya que “debemos mandar a los niños a sus casas, a quienes no les podemos dar alimentación para que no pasen la jornada sin comer y eso afecta su educación”.

Agregó que “por otro lado esos niños a veces no tienen a dónde ir y se quedan en la calle, siendo este un sector muy peligroso”.

Con respecto a esta situación el concejal Hollman Morris alertó sobre la importancia de lograr una solución ya que “aquí vienen los hijos de poblaciones vulnerables, de las personas de Bronx, hijos de habitantes de calle, mujeres trabajadoras sexuales y lo que nos estamos encontrando es que hay un gran déficit de desayunos y almuerzos”.