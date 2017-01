Continúa polémica por vigencias futuras del metro de Bogotá

En medio del debate de control político realizado en el Concejo de Bogotá, la secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, confirmó que las vigencias futuras que habían sido solicitadas por el Distrito a la corporación caducaron al no firmarse en el límite de tiempo el convenio con el Gobierno nacional.

“Si no se celebra el contrato, las vigencias no se pueden comprometer. En este caso pues el término técnico es que las vigencias futuras caducaron porque no se pudo suscribir el convenio de cofinanciación con la nación”, afirmó la secretaria.

Pero el concejal Hollman Morris insiste en afirmar que se están usando las vigencias futuras en el presupuesto que se creó para el funcionamiento de la empresa Metro y que el Distrito está cayendo en una irregularidad.

“En este momento la administración está utilizando vigencias futuras y se está iniciando un proceso ilegal y corrupto con el metro de Bogotá”, dijo Morris.

Las vigencias futuras son dineros que se adelantan de presupuestos de años posteriores para realizar obras o proyectos de gran inversión. En este caso serían recursos por más de un billón de pesos.

El distrito tendrá que presentar un nuevo proyecto de vigencias futuras, que se debe sustentar en estudios técnicos del nuevo metro elevado.