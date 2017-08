Distrito anunció levantamiento del pico y placa de taxis los días 6 y 7 de septiembre por visita del Papa a Bogotá

Papa Francisco en el Vaticano / Foto AFP

La Secretaría Distrital de Movilidad dispuso varias medidas de transporte y de gestión de tránsito para la visita del Papa Francisco que incluyen el levantamiento del pico placa de los taxis los días 6 y 7 de septiembre, el cierre temporal de la Avenida Calle 26, cierres perimetrales sobre la Plaza de Bolívar, el Parque Simón Bolívar y de algunos tramos de las Carreras Séptima y 13.

Así mismo, el secretario de movilidad, Juan Pablo Bocarejo, enfatizó en la prohibición que existe para acampar en el Parque Simón Bolívar durante noches previas a la misa del Papa Francisco en Bogotá.

Estas son las medidas de movilidad durante la Visita Apostólica del Papa Francisco:

Suspensión del Pico y Placa para taxis los días 6 y 7 de septiembre

Los días 6 y 7 de septiembre de 2017 los taxis en la ciudad no tendrán restricción de circulación por Pico y Placa durante todo el día, por lo que podrán prestar el servicio independiente del último dígito de la matrícula que tengan durante estos dos días.

Restricción a la circulación de vehículos de transporte especial de 4 pasajeros sin incluir el conductor y a los vehículos de transporte público colectivo

El Pico y Placa para los vehículos de transporte especial de cuatro pasajeros sin incluir el conductor continúa operando normalmente los días 6 y 7 de septiembre; es decir, estos vehículos cuyas matrículas terminan en 7 y en 8 no pueden circular por la ciudad el día 6 de septiembre en el horario de 5:30 a.m. a 9:00 p.m. Aquellos cuyas placas finalizan en 9 y en 0 no pueden hacerlo el día 7 de septiembre en el mismo horario. El resto de la semana la restricción también opera normalmente.

El Pico y Placa ambiental y el Pico y Placa para el transporte colectivo no tendrá variaciones.

Del 4 al 8 de septiembre regirá el Pico y Placa todo el día para los vehículos particulares

La administración distrital determinó que en la semana del 4 al 8 de septiembre habrá pico y placa para vehículos particulares durante todo el día, es decir, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 7:30 de la noche.

Aplicará para las matrículas terminadas en números pares los días 4, 6 y 8 de septiembre y para las finalizadas en números impares los días 5 y 7 de septiembre. La Secretaría Distrital de Movilidad recomienda a quienes desean ingresar o salir en carro de la ciudad en esos días, que programen sus ingresos y salidas de acuerdo con los días en los que pueden movilizarse sin restricciones.

La sanción para los conductores que transiten por la ciudad con Pico y Placa es la establecida por el Código Nacional de Tránsito: multa de 15 salarios mínimos legales vigentes ($368.900) y la inmovilización del vehículo si está en vía principal. O, la misma multa y la obligatoriedad de ponerlo en orilla de calle, si está en vía secundaria, hasta que pase el horario de la restricción.

Transporte de Carga

La restricción a vehículos de carga operará normalmente. No habrá ninguna modificación o restricción adicional.

Cierres de la Avenida Calle 26 y desvíos al Aeropuerto El Dorado el 6 de septiembre

El día de la llegada del Papa a Bogotá, miércoles 6 de septiembre, se hará un cerramiento total de la Avenida Calle 26 desde la Avenida Caracas hasta el Aeropuerto El Dorado, a partir de las 2:00 p.m. Es decir, no se podrá circular en vehículos sobre el corredor de la Calle 26, pero sí se podrá transitar por los puentes vehiculares que cruzan esta Avenida, los cuales estarán controlados por la Policía para evitar detenciones sobre los mismos.

Ese día, TransMilenio cesará operaciones en la Troncal Calle 26 a partir de la 1:00 p.m. y las rutas zonales del SITP tomarán desvíos que serán informados a los usuarios. No habrá acceso a los puentes peatonales, los cuales estarán cerrados al igual que la CicloRuta de la Avenida Calle 26. Se espera que hacia las 7:00 p.m. la operación del corredor esté retornando a la normalidad.

Se recomienda a las personas que deseen ver al Papa en su recorrido por la Calle 26, que accedan a este corredor únicamente a pie, en transporte público o en bicicleta. Dado que se espera que las vías alternas como la Avenida de La Esperanza, la Avenida Calle 53 y la Avenida Calle 63 estén congestionadas debido al evento, se recomienda a los ciudadanos evitar el uso del automóvil en horas de la tarde.

La Secretaría Distrital de Movilidad recomienda aquienes se les facilite, regresar a sus hogares antes de las 2:00 p.m. o posponer su regreso a casa hasta después de las 8:00 p.m. para evitar la congestión que generará este evento.

Para acceder al aeropuerto en la franja horaria del cierre de la Avenida Calle 26, los ciudadanos deberán llegar por la Avenida Calle 63 y tomar la Transversal 93 al Sur. Se dará paso controlado a los vehículos por oleadas para el ingreso al aeropuerto. La salida de este también será controlada y se hará por la Carrera 100 (Mapa 1). No se permitirá la entrada o salida del aeropuerto entre las 4:15 p.m. y las 5:30 p.m., horario sujeto a la salida del Papa del terminal aéreo.