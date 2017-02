Habitantes de Soacha protestaron por mal servicio de TransMilenio

Bloqueos en San Mateo / Foto Secretaría de Movilidad

Cientos de personas bloquearon durante la mañana del lunes las vías troncales del servicio de TransMilenio, argumentando que no están programando suficientes rutas para transportarlos y que actualmente la situación es un caos para llegar a Bogotá.

Mari Lizcano, una de las mujeres que estuvo en la protesta, aseguró que les han quitado rutas importantes y que pese a los reclamos, los funcionarios de TransMilenio no han dado solución a esta problemática, por lo que se ha vuelto difícil desplazarse hacia su trabajo.

“Uno madruga, llega aquí y las filas son interminables, me demoro casi una hora para coger el bus que me sirve y pasa repleto, este servicio es pésimo y la verdad es que no vemos justo tener que vivir esto, aún sabiendo que estamos pagando”, dijo la mujer.

Lo que empezó como una manifestación de siete personas en la estación de San Mateo, se convirtió en un bloqueo de más de 100 personas, las cuales pidieron atención urgente por parte de las autoridades, especialmente en lo que tiene que ver con el envío de buses a las diferentes estaciones.

“No es justo que el servicio sea tan malo y nosotros seguimos pagando por buses que no llegan y para viajar como sardinas en un articulado, merecemos respeto y por eso protestamos hasta que veamos soluciones de fondo en esto”, dijo Álvaro Méndez, otro de los manifestantes.

Pese a que TransMilenio envió varios buses para transportar estas personas, ellas aseguran que necesitan compromisos serios frente a la solución de la problemática, que les permita mejorar las condiciones de movilidad que tienen en la actualidad para Soacha.