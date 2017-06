Identifican redes de escopolamineros que opera en bares de Bogotá

La Secretaría de Seguridad de Bogotá reveló que ya tienen identificadas las redes delincuenciales que están escopolaminando a las personas que salen a los bares y discotecas del norte de la ciudad y señaló que están cerca de su desarticulación.

Daniel Mejía, secretario de Seguridad, señaló que las informaciones de la comunidad han sido claves para conocer el modus operandi de estas personas, las cuales estarían usando en su mayoría mujeres voluptuosas para seducir a las víctimas.

“Hemos recibido algunos llamados a la línea inteligencia de la Fiscalía, al igual que a la Línea 123 y esto, junto a algunos seguimientos que ya hemos adelantado, nos ha permitido identificar estos grupos que están causando terror entre la gente a la hora de salir de rumba”, dijo el funcionario.

Las autoridades revelaron que estas redes operan en el sector de la Calle 80, Parque el Virrey y el Parque de La 93, donde ya se ubicaron policías infiltrados de civil, con el fin de llegar directamente a las personas que están detrás de estos crímenes.

“Creemos que esto es muy importante para darle seguridad a la comunidad, no obstante es muy importante que la gente adopte algunas medidas como no salir solos de los bares, no fraternizar con personas desconocidas y evitar lugares sospechosos”, dijo Daniel Mejía.

El Distrito manifestó que se esperan resultados contra estas bandas delincuenciales en las próximas semanas y reiteró el llamado a la comunidad para que siga brindando información sobre estas y de esta manera agilizar las investigaciones.