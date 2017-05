Joven del violín multado en TM pagó el comparendo que le impuso la Policía

Comparendo a joven violinista en TM / Foto Twitter Angélica Lozano

Sebastián García, el joven del violín que fue multado por un Policía en Transmilenio, cumplió pagando el comparendo pedagógico y presentándose ante las autoridades.

Lea aquí: Así es Sebastián, el violinista multado por tocar en TransMilenio

García indicó en RCN Radio que vivió una completa odisea para poder cancelar esa sanción, ya que según relató, el uniformado le dio mal la dirección y lo mando donde no era.

“Fui a la alcaldía local de la Candelaria y allá me dijeron que no era el trámite, que eso es en la alcaldía de Santa Fe, pero ahí me dijeron que tampoco, ya en últimas me dijeron que era una casa de justicia”, sostuvo García.

El joven de 20 años de edad señaló que luego de más de 5 horas buscando la casa de justicia donde en definitiva debía ir para cancelar el comparendo pedagógico, había por lo menos 250 personas a las que también la Policía había enviado a sitios que no correspondían.

Además recordó que hizo la pregunta sobre las multas a personas que van a tocar instrumentos en Transmilenio y no le dieron respuesta.

“Cuando estaba en el curso pedagógico vi que muchas personas tenían el mismo problema mío, varias personas se quejaban por los lugares porque los policías no saben dónde enviar a la gente”, reiteró el joven.

Sebastián García manifestó que en los últimos días se contacto con él un reconocido profesional de la música, con el que pretende perfeccionar su estilo en el violín, para montar videos en YouTube y convertirse como él lo dice en un youtuber montando material enseñando cómo tocar ese instrumento.

“Voy hacer videos y montarlos en la red para dar consejos a las personas que quieran aprender a tocar violín y otros instrumentos”, señaló García.

Cabe recordar que Sebastián García, en una pasada entrevista había denunciado que el uniformado de la Policía que lo había sancionado, lo había amenazado con reportarlo a data crédito.