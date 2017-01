A mediados de enero vuelven los toros a la Santamaría de Bogotá

Plaza de toros de La Santamaría / Foto RCN Radio

La Corporación Taurina de Colombia anunció que las obras en la Plaza La Santamaría realizadas por el Instituto de Patrimonio Cultural terminarán este 14 de enero, y la temporada iniciará el domingo 22 de enero.

“Tienen previsto terminar trabajos el 14 de enero, las obras han avanzado. La adecuación a normas internacionales para establecimientos donde hay aglomeración de público trajo como consecuencia la pérdida de 2.300 localidades, lo que tendrá un impacto económico, pero la plaza estará lista para la corrida el próximo 22 de enero”, afirmó Harold Ronderos Mateus, secretario técnico de la Corporación Taurina.

El cartel con el que volverán los toros a Bogotá estará encabezado por Julián López ‘El Juli’ y Luis Bolívar. Serán 5 corridas y 1 novillada las que se realizarán en esta temporada.

Pero por otra parte, los movimientos animalistas ya anunciaron protestas a las afueras de la Plaza.

“Estamos convocando a las personas para que se vistan de negro en señal de luto por la muerte cruel de estos animales”, afirmó Natalia Parra, de la plataforma ALTO.

El distrito sigue manteniendo su postura de desacuerdo con este espectáculo, y afirma que está obligada por orden de la Corte Constitucional a permitirlo en la ciudad.

“Legalmente no hay ninguna acción que se pueda interponer en contra de la decisión de la Corte de obligarnos a tener corridas, pero por eso iniciamos la campaña Todos por los Toros, en la que no importa si alguien es de izquierda o de derecha, sino que a todos nos une algo: que no queremos toros en Bogotá”, afirmó Clara Lucía Sandoval, gerente de Bienestar Animal del Distrito.

La Plaza estuvo cerrada por más de 3 años, luego de que el gobierno de Gustavo Petro decidiera eliminar la fiesta taurina de Bogotá.