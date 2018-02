Mochuelo Alto sin plan de contingencia tras la crisis de basuras en Bogotá

En el sector de Mochuelo Alto la comunidad está “preocupada” por la probabilidad de que el Relleno de Doña Juana “colapse” tras la crisis de recolección de basuras en Bogotá.

Estas personas serán testigos de las miles de toneladas que lleguen en masa al relleno de Doña Juana en estos días por los retrasos en la recolección de basuras en Bogotá, y por esto manifestaron su inconformidad al no ser tenidos en cuenta en la declaración de emergencia sanitaria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

“Normalmente llegan aquí 6.000 toneladas de basuras y ahora con este problema seguro se duplicará la basura que tiene que ser tratada. El alcalde declaró esa emergencia sanitaria en Bogotá, pero aquí arriba nadie vino a explicarnos qué va a pasar con nosotros”, dijo Yasmin Muñoz, líder de la comunidad.

Tras 5 días de retrasos con la recolección de basuras, según esta denuncia, nadie se ha referido a los olores y vectores que fomentarán la llegada de estos residuos en masa.

“Adentro en el relleno las cosas están mal. Despidieron a tres funcionarios y otros dos renunciaron. Hemos preguntado por las razones, por lo que pasando en este momento y nadie nos da respuesta”, dijo Yasmin.

Según Yuri Velandia, vocera de la comunidad del sector de Mochuelo Alto, en horas de la tarde se reunirán con la personera de Bogotá, Carmen Castañeda, para socializar un informe y reaccionar de forma oportuna.

“En el momento no hay un plan de choque, tememos que sea como siempre que vienen y hacen un recorrido y se van pero no pasa nada. No queremos seguir viviendo lo mismo, que cuando hay lluvias o situaciones como estas, los perjudicados somos nosotros”.