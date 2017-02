Peñalosa: Decisión de revocar decreto de sobretasa garantizará construcción del metro

Foto: Colprensa - Diego Pineda

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, celebró la decisión del Ministerio de Minas de revocar el decreto que reducía el recaudo de la sobretasa a la gasolina que ponía en riesgo, según el mandatario, los recursos para el metro en la ciudad.

En ese sentido, Peñalosa señaló que los dineros de la sobretasa que ya no dejará de percibir la capital del país serán fundamentales para la construcción de la primera línea del metro recordando que este año se abre la licitación de la megaobra.

“Estos recursos son críticos para la movilidad de todos los municipios, tanto para mantenimiento vial, como para los sistemas de transporte masivo”, precisó Peñalosa.

El alcalde agregó que en el caso de Bogotá, era necesario que no hubiera ningún tipo de recorte para no afectar no solamente la obra del metro sino otros proyectos de infraestructura para la ciudad.