Persisten problemáticas en alrededores del frigorífico Guadalupe

Foto referencial AFP

En debate de control político sobre el Frigorífico de Guadalupe se discutió los innumerables problemas que atraviesa por el expendió y consumo de carnes en mal estado.

El concejal de Cambio Radical, Julián López, denunció que en los alrededores al frigorífico hay una falta de salubridad en los establecimientos de venta de carnes y sin dejar atrás que los vendedores ambulantes aún no han sido trasladados como había prometido hacer la Administración Distrital.

“Desde el transporte, la venta en el espacio público de carne de caballo, además de vertimientos de aguas residuales, sangre de animales, vísceras y desechos orgánicos que bajan al río Tunjuelo, son algunas de las problemáticas del frigorífico de Guadalupe”, sostuvo el concejal.

En ese sentido, el cabildante solicitó a la Administración Distrital actuar de manera integral haciendo presencia de las autoridades competentes para contrarrestar las distintas problemáticas que viven los habitantes del sector.

“Desde el año 2.012 el INVIMA no ha realizado ningún sellamiento temporal o definitivo en establecimientos cárnicos de la capital del país”, añadió el concejal López

De igual forma, los demás cabildantes que intervinieron en el debate señalaron que la Administración no presentó ninguna acción ni planteamientos integrales para atender las problemáticas que desde hace 15 años se presentan en los alrededores del frigorífico Guadalupe, no solo por los argumentos ya mencionados, si no también, por el micro tráfico y trabajo infantil que persisten en el sector.