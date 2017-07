Pese a sufrir quemaduras, joven al que se le estalló el celular en un bus de Transmilenio no demandará

Foto Policía

David Linares, el joven venezolano de 28 años, al que se le estalló su celular en un bus de Transmilenio, pese a sufrir quemaduras de segundo grado, no va a demandar al fabricante del teléfono móvil, Alcatel.

Linares, en diálogo con Rcn Radio, indicó que el celular no lo compro él sino un jefe que tuvo en un trabajo hace varios meses atrás, además agregó que no está a su nombre.

“Es que en realidad el teléfono no lo compré yo, no está a mi nombre, esas son cosas que uno no sabe que van a pasar, yo cargaba el celular todas las noches, cuando sucedió lo que sucedió”, sostuvo Linares.

David Linares relató los momentos de angustia que vivió cuando su celular estalló en su bolsillo del pantalón.

“Fue un momento desesperante, estaba tranquilo en el bus, cuando siento que algo me quema la pierna, me da la desesperación, rompí el pantalón y vi la batería detallada, la gente estaba desesperada rompieron vidrios del bus”, recordó Linares.

Entretanto, manifestó que llevo a la capital del país proveniente de Venezuela buscando un mejor futuro y poder ejercer la ornamentación.

“Yo estoy en la tarea de poder buscar trabajo y poderme vincular en el oficio de la ornamentación, que es lo que yo sé hacer”, puntualizó Linares.

Por último, indicó que nunca había tenido problemas con el celular, por lo que se le hizo extraño que estallara de un momento a otro mientas estaba en el bus de Transmilenio.