Señalado de sabotear cabildo abierto para la no venta de la ETB dice que no acatará comparendo

El promotor del comité Revoquemos a Peñalosa, Leonardo Puentes, afirmó que no va a acatar el comparendo pedagógico que le impuso la Policía por supuestamente sabotear el cabildo abierto para la no venta de la ETB.

En ese orden de ideas, Puentes irá a una comisaría en cumplimiento de una citación de las autoridades, pero en compañía de su abogado radicará una impugnación para tumbar esa multa.

“Yo no estoy de acuerdo con ese comparendo y no acepto que me obliguen a realizar una rectificación pública; yo solamente estaba ejerciendo mi derecho“, sostuvo el líder del comité que busca tumbar el mandato del alcalde Enrique Peñalosa.

Los hechos se registraron cuando Puentes fue hasta la tarima donde se instaló la carpa del cabildo abierto en las instalaciones del IDRD, queriendo hablar frente a la enajenación de esa empresa, pero de inmediato fue rodeado por uniformados de la Policía y fue detenido por unos minutos y retirado del recinto.