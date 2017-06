En Bolívar hay 30 obras inconclusas

En Bolívar han sido invertidos más de 250 mil millones de pesos en 30 proyectos que iniciaron en el periodo 2012-2015 y aún no han sido terminados.

Los datos fueron revelados por el diputado Manuel Berrío tras un debate de control político a la secretaría de Infraestructura. “La conclusión que podemos sacar es que muchas de esas obras fueron contratadas presuntamente sin el cumplimiento de los requisitos y algunas de ellas fueron amañadas para que ciertos contratistas se ganaran la licitación”, afirmó.

Agregó que actualmente el gobierno departamental “está obligando a los contratistas a que cumplan y exigiéndoles a las pólizas y a las aseguradoras que paguen por los daños que se han ocasionado por culpa de la deficiencia en el desarrollo de las obras”.

Sobre una de las obras que se encuentran sin terminar, manifestó que “estoy muy preocupado por la obra del Palacio de la Proclamación porque es muy triste ver una insignia de Cartagena que desde hace mucho tiempo no se trabaja en ella y no avanza y está todo forrado con vallas y carteles y no vemos ningún avance”.