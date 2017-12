En Bolívar, estudiantes “inauguraron” obras inconclusas de su colegio para recordar a la gobernación que no tienen aulas para sus clases

“Nos han dicho que esa obra no la finalizan este año sino para el otro y nosotros iniciaríamos otro año electivo en las mismas condiciones, si usted mira bien ya son casi 3 años, más de 3 años en los que hemos estado padeciendo, dando clases en las peores condiciones. En algún momento tuvimos que dar clases en la plaza pública, debajo de tendales, en la plaza pública y nosotros dijimos que no podíamos trabajar así y nos consiguieron unas casa donde estamos ahora”, señaló una docente de esa institución.

Las obras en el Colegio Ballestas hacen parte de un contrato por más de 494 mil 928 millones de pesos que firmó el exgobernador Gossaín con el consorcio Bolívar, el cual estaba conformado por Tecnicunsulta S.A y Rafael Javier Guisa Rueda, quien representaba en 20% de ese consorcio.

Estos recursos debieron invertirse en la construcción de las Instituciones Educativas;

Institución Educativa Técnica Agropecuaria Y Orfebre, Tomasa Nájera, ubicada en Mompox

Institución Educativa de Ballestas, ubicada en el municipio De Turbana

Institución Educativa San José de Achí, ubicada en el municipio de Achí

Institución Educativa de Castañal, en el Peñón, Bolívar.

Estos colegios fueron afectados por la ola invernal y debían ser intervenidos para que los estudiantes recibieran sus clases en mejores condiciones.

El contrato se firmó el 9 de septiembre de 2014, inició a ejecutarse el 11 de septiembre de 2014 y debía ejecutarse en un periodo de 3 meses, es decir a diciembre del 2014. Sin embargo, después de 3 años, las obras siguen inconclusas.

“Son más de 4 años de estar así, con las ilusiones de estar en un megacolegio. Bolívar no puede avanzar cuando la educación no avanza. Nosotros exigimos que den la cara. Sino nos entregan la obra para el próximo año no vamos a iniciar el año electivo porque no soportamos las altas temperaturas en las salas de las casas, en los patios de las casas, donde estamos ahora dando clases”, dijo la estudiante.