En Bolívar se inscribieron tres comités revocatorios

Los municipios donde se adelantan estos procesos son el Carmen de Bolívar, Zambrano y Cartagena.

En Bolívar se inscribieron tres comités que buscan revocar a los alcaldes de estas jurisdicciones municipales. En Cartagena, un grupo de 27 líderes sociales, denominado “Porque la ciudad manda”, busca que el alcalde Manuel Vicente Duque pierda su investidura por considerar que no ha demostrado habilidades suficientes para administrar la ciudad ni claridad en la ejecución de su plan de gobierno.

“Los gobernantes de la ciudad desde hace mucho están gobernando a espaldas de los cartageneros y en esta administración se ha sentido un poco más. Nos tomamos a la tarea de armar un grupo “porque la ciudad manda” para revocar a Manolo Duque. No está oculto que a través del primer año el mandatario demostró no saber nada en cuanto administración pública, las salidas en falso…Aquí estabilidad política no hay, aquí gobiernan unos pocos para unos pocos”, afirmó Roberto Pérez Liñán.

Así mismo, en el Carmen de Bolívar un grupo de jóvenes presentaron la inscripción ante la registraduría para revocar el mandato del alcalde del municipio, Rafael Gallo.

Luis Miguel Buelvas miembro de ese grupo, afirmó que “el alcalde ha incumplido su plan de gobierno, hay una insatisfacción que vive el Carmen de Bolívar porque durante un año no cumplió con su plan de gobierno”.

Los integrantes de este comité aseguraron que el mayor desacierto del alcalde Gallo, sería su falta de gestión para controlarla inseguridad que se presenta en ese municipio.

“La ola de inseguridad que azota al municipio es impresionante, esperamos que esto tenga un buen objetivo porque así como nosotros hemos pasado la ola de corrupción nuestros hijos no sufran esto”, añadió Luis Miguel Buelvas.

En Zambrano, Bolívar, un grupo de ciudadanos lidera el proceso de revocatoria del actual alcalde Alberto Murillo, según ellos, por el incumplimiento en su programa de mandato.

Elmer Ochoa, vocero del grupo, señaló que “la forma irregular y la corrupción que rodea los actos administrativos de contratación del alcalde Alberto Murillo son motivos de peso para pedir su revocatoria”.

Según lo manifestado por el grupo de ciudadanos, los habitantes de Zambrano no se sienten seguros en sus residencias, así mismo desde el sector comercial y ganadero se quejan por la falta de seguridad.

“La forma como se ha gerenciado la ESE Hospital Local, que la habían llevado a la calificación de alto riesgo, muy a pesar de haberlo recibido en bajo riesgo de la anterior administración, y además se encuentra ad portas de ser intervenida”, apuntó el líder, Elmer Ocha.

Con estas inscripciones se abren las posibilidades para que inicien los procesos revocatorios en estos tres municipios. Los casos más significativos se dan en Cartagena y el Carmen de Bolívar por ser principales centros urbanos del departamento.