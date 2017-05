En Cartagena, conmemorarán con misa el primer mes de la tragedia en Blas de Lezo

Foto: cortesía Laura Dominguez.

Un acto simbólico y de no olvido, se realizará a las cinco de la tarde a partir de una misa que se oficiará en memoria de los 21 obreros muertos y los 22 heridos que dejó hace exactamente un mes, el colapso de un edificio en construcción en el barrio Blas de Lezo de Cartagena.

Desde el fatídico 27 de abril hasta la fecha, se han adelantado acciones por parte de las autoridades para dar con los responsables del hecho. La prueba más clara, ha sido la suspensión provisional que emitió la Procuraduría General de la Nación contra el Alcalde Manuel Vicente Duque, y la apertura de una investigación disciplinaria que no sólo cobija no sólo al mandatario titular, sino también a otros seis funcionarios de su gobierno; entre los que se encuentra la exsecretaria de Planeación, Luz Elena Paternina, y el exdirector de la Oficina de Control Urbano, Olimpo Vergara.

Sin embargo, pese a estas decisiones, la ciudadanía siente que todavía no se ha hecho justicia. Así lo manifestó Jhony Benitez, líder del barrio Blas de Lezo, quien en diálogo con RCN Radio señaló que a través del acto litúrgico en memoria de las víctimas, se exigirá a las autoridades que actúen y que caiga todo el peso de la ley contra los responsables de la tragedia.

“La comunidad del barrio Blas de Lezo, exaltando a las víctimas y clamando justicia por esta tragedia que enlutó a cada uno de nosotros, hoy quiere hacer un pequeño homenaje a las personas que perdieron la vida. Invitó a toda la comunidad de Blas de Lezo, hoy a las 5 de la tarde, a una misa que se va a realizar en el lugar de los hechos”, expresó.

Y agregó: “Nosotros como comunidad de Blas de Lezo estamos clamando justicia, porque realmente sentimos que no se está dando justicia. Que las autoridades gubernamentales, administrativas, judiciales, realmente no están llevando a cabo su labor como deberían hacerlo. Fueron 21 víctimas por este hecho y sería un deshonor que las autoridades no tomarán decisiones de fondo al respecto”.

Para Magalis Madero, de 62 años de edad, la tragedia no sólo le arrebató a su esposo, un yerno y dos hijos de crianza; sino también la tranquilidad y estabilidad económica. “Todo quedó arruinado. Mi esposo, mis hijos, mis nietos trabajaban, la cosa económica era mejor, pero ahora no tenemos nada. una hija mía vive con un señor en El Nazareno y allí todos estamos metidos toditicos. Allí el señor, nos da la comida”, afirmó.

Pero el drama de esta mujer, no se queda solamente con los seres queridos que perdió tras el colapso del edificio. Ella, que debió salir por amenazas hace más de 10 años de su natal Montelíbano (Córdoba), enfrenta dificultades para la atención médica de otros 3 familiares que sobrevivieron al hecho. Asegura que los hermanos Quiroz, constructores de la obra siniestrada, les prometieron ayudas que aún siguen esperando.

“Cinco años trabajando mis hijos con ellos, debieron conocerlos y tan siquiera mandarles algo. No quieren ni coger los teléfonos o enviar a alguien para ver cómo nos van a ayudar, nada. Ni ayudas, ni llamaditas, nada. A mi hijo que le prometieron unos viáticos para viajar y no se los dieron”, apuntó.

Recientemente, uno de los integrantes de la familia Quiroz, acudió a un interrogatorio en la Fiscalía seccional Bolívar. Se trata de Wilfran Quiroz que junto a su esposa llegó a las instalaciones del ente investigador ubicadas en el barrio Crespo.

Sin embargo, no se pudo realizar la diligencia debido a que el constructor no permitió que le tomaran las huellas dactilares para establecer su plena identidad. De su paso por la sede de la Fiscalía, quedó una fotografía que se tomó a las fueras del lugar, hecho que ha causado revuelvo a través de las redes sociales.