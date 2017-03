En Cartagena el Ministerio de Vivienda podría quitar 35 casas gratis por uso indebido

Foto cortesía Vicepresidencia

Por mal uso de la vivienda, beneficiarios de Cartagena del programa nacional de casas gratis podrían perder su inmueble. Hay 35 personas identificadas que resultaron beneficiadas y tras recibir sus casas las pusieron en arriendo o montaron negocios la mayoría de ellos ilegales.

William García, director de Coorvivienda, señaló que “en el caso de los subsidios que dio el Gobierno Nacional de las 100 mil casas gratis y teniendo en cuenta la denuncia que a través de RCN Radio se hizo hace algunos meses donde se muestra que algunos beneficiarios le han dado el uso indebido a sus casas. Muchos la han arrendado y otros han permitido que se utilicen para establecimientos de comercio, unos legales y otros ilegales. Esto ha conllevado que el Ministerio haya solicitado formalmente revocar estas medidas ante la Fiscalía”.

Estas viviendas serían retomadas por el Ministerio de Viviendas y reasignadas a otras familias en condición de vulnerabilidad. “En Cartagena hay 35 casos previstos, plenamente identificados. Estas viviendas serían retomadas nuevamente por el Ministerio y serían reasignadas a personas que realmente las necesiten”.

El funcionario dio recomendaciones a los ciudadanos que se postulan para este tipo de subsidios: “La recomendación que entrego es que si la persona no necesita este tipo de viviendas pues que no la solicite, sino va a vivir allí que no la solicite porque este subsidio es exclusivamente para las personas que lo requieran no para arrendar o para entregar a parientes, las casas son para uso particular y personal”.