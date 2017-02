Electricaribe amenaza con suspender el servicio de energía a 32 acueductos de Bolívar

Foto: Cortesía Electricaribe

Las autoridades departamentales aseguraron que la empresa está haciendo cobros promedios que superan la cantidad de energía consumida.

Según Electricaribe, la suspensión del servicio de energía se daría por la deuda cercana a los $15.700 millones que tienen más de 32 acueductos municipales de Bolívar con la electrificadora.

La gerente de la empresa en Bolívar, Ayleen Álvarez, aseguró que este anuncio se da tras la falta de intención de pago por parte de los operadores del servicio de acueducto en el departamento.

“Dentro del trabajo que hemos venido haciendo en el comité de cobros de Electricaribe, hemos encontrado que tanto los acueductos rurales como urbano adeudan más de 15 mil millones de pesos y no muestran intensiones de pago. los más morosos son los acueductos de Santa Rosa, Villanueva, Soplaviento, San Estanislao, Mompox, San Martín de Loba, Clemencia y Santa Catalina”, afirmó

Por su parte el secretario de Minas y energía de Bolívar, Álvaro Acuña, aseguró que la empresa debe revisar las tarifas que cobra a los acueductos municipales, debido a que en la gran mayoría de casos se estaría estableciendo consumos promedios que superan la energía usada.

“Nosotros hemos estado sirviendo como intermediaros a los diferentes prestadores de servicios públicos de los municipios ante Electricaribe, de tal manera que se hagan convenios de pagos que estén al alcance de pago de los mismo, igualmente que revisen facturas que en muchos de los casos son consumos promedios que no se acercan a la realidad”, afirmó Acuña.

Así mismo el secretario manifestó que hay inconformidad con Electricaribe por negarse a prestar el servicio de energía a los acueductos rurales. La empresa argumenta que por la deuda de los entes territoriales no pueden llevar el servicio a las poblaciones campesinas. Esta situación estaría afectando principalmente a los municipios de Calamar, Margarita y Talaigua Nuevo.

“Queremos expresar nuestra inconformidad con la empresa Electricaribe porque hay varios proyectos de acueductos rurales y veredales que no se han podido conectar al sistema eléctrico dado que la electrificadora no le ha dado la viabilidad técnica porque cuentan con deudas morosas con los municipios. Situación que no compartimos”, añadió.

En el transcurso del 2017, Electricaribe ha cortado el servicio de energía a la Clínica del Sol, a comerciantes de la Plaza de Mercado de Cartagena y a establecimientos comerciales que les adeudaban el servicio de energía.

A través de un comunicado de prensa, la empresa aseguró que debe cortar el servicio a los morosos para evitar afectaciones a la compañía. De no establecerse convenio de pagos entre los acueductos municipales y la electrificadora, suspendería el servicio y se afectaría el suministro de agua a más del 70% del departamento de Bolívar.