En Las Brisas, Bolívar, no se conmemoraría los 17 años de la masacre

Los actos conmemorativos que en este 2017 se contemplaban realizar por los 17 años de la masacre ocurrida en la vereda Las Brisas, no se llevarían a debido a que no se ha podido recaudar los recursos económicos para realizar la actividad, que tendrá lugar este sábado 11 de marzo.

Así lo dio a conocer en diálogo con RCN Radio, Ariel Eduardo García Ledesma, presidente de la Junta de Acción Comunal de esta población, perteneciente al municipio de San Juan Nepomuceno, en la región de los Montes de María.

Según el líder social, pese a los esfuerzos que ha realizado para recaudar el presupuesto a través de gestión adelanta ante la Alcaldía Municipal, Gobernación de Bolívar, Unidad de Víctimas y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), todavía, estando a menos de dos días de conmemorarse la fecha, no ha sido posible tener los recursos que sólo el año pasado significaron 14 millones de pesos.

“No se pueden dar por factores económicos. Nosotros ya conocemos cuánto es el presupuesto y es un monto muy alto y no fue posible por parte de las entidades llevar a cabo esos recursos para poder llevar a cabo la conmemoración como lo teníamos planteado. Yo como líder había pensado organizar algo muy bueno, recordar los juegos aquellos de los niños en aquel entonces, esos juegos que se jugaban acá en la zona, algo muy parecido a los años noventa que eran unos años muy divinos por acá”, expresó.

Explicó que del lado de la Alcaldía de San Juan Nepomuceno, donde en los últimos años giraban para los actos conmemorativos en Las Brisas, alrededor de un millón de pesos, la Administración de Benito Acosta todavía no ha girado los recursos; mientras que las otras entidades donde tocaban las puertas para realizar esta actividad, no ha sido posible una comunicación.

“Cuando había la conmemoración se invitaba a la Alcaldía, Gobernación, viene la Unidad de Víctimas, vienen de la ONU, vienen muchas entidades y pensábamos hacer una comida acá pero no ha sido posible comunicarme con la persona que maneja las finanzas en San Juan, en la alcaldía, para ver si me van a desembolsar el millón de pesos. Ayer estábamos esperando que si con el millón de pesos haríamos la comida acá para la comunidad, pero no ha sido posible. Voy a esperar hasta el día de mañana a ver qué me dicen”, apuntó.

En la comunidad de Las Brisas, se registró un 11 de marzo del 2000, una incursión armada por parte de integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia; que al mando de Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, ex jefe del Bloque Montes de María, asesinaron a 12 campesinos a quienes señalaron de ser presuntos colaboradores de las Farc.