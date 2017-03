Fiscalía propone desencriptar mensajes de Whatsapp que tengan relación con delitos

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, propuso un acuerdo de cooperación entre las aplicaciones de mensajería y los operadores de telefonía móvil en Colombia para combatir la criminalidad.

Propuso que las agencias proveedoras de mensajes de texto o de voz, como pueden ser WhatsApp o Telegram, no puedan operar a través de los operadores en Colombia si no suscriben un acuerdo para “desencriptar las formas de comunicación, cuando previa autorización judicial se establece que pueden estar ‘afectas’ a organizaciones criminales”.

Sostuvo que el Estado colombiano no puede quedar indefenso ante las nuevas tecnologías.

Agregó que no se trata de un tema exclusivo de Colombia y que países europeos también tienen la mencionada dificultad, “es un reclamo que hoy mismo están haciendo en Londres, la señora ministra Theresa May que se ve con los brazos cruzados porque estas empresas multinacionales no están permitiendo que opere la justicia”.

Para el jefe del ente investigador el Estado colombiano debe hacer algo desde el punto de vista comunicacional.

“Hay que prohibirle a los operadores que presten servicios de telefonía desde los centros penitenciarios, porque los inhibidores se convirtieron en otra forma de criminalidad, porque los servicios de telefonía facilitan la extorsión desde las cárceles”, agregó el fiscal.